Apel FSS-a pred duel sa engleskom: Da u svet pošaljemo sliku koja će biti ponos svih nas

Večernje novosti pre 2 sata
Apel FSS-a pred duel sa engleskom: Da u svet pošaljemo sliku koja će biti ponos svih nas

SRBIJA u utorak igra protiv Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a čelnici FSS-a izdali su apel za navijače pred taj susret.

FOTO: FSS Saopštenje FSS-a prenosimo u - U tom meču našim reprezentativcima je potrebna moćna podrška sa tribina, a dugi redovi još od prvog dana prodaje ulaznica, govore da će "orlovi" imati 12. igrača. Zbog svega navedenog, ali pre svega velike lupe UEFA i FIFA pod kojom se nalazi Fudbalski savez Srbije, prošlosti koja govori da smo zbog raznih incidenata bili predmet disciplinskih mera, apel navijačima da u svet pošaljemo sliku koja će biti ponos svih nas. UEFA
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

BBC pred Srbiju kritikuje Tuhelovu igru bez ideje i identiteta

BBC pred Srbiju kritikuje Tuhelovu igru bez ideje i identiteta

Sport klub pre 27 minuta
Ko će osvojiti evrobasket? Nakon ispadanja Srbije ovo su novi favoriti za zlato! Hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao…

Ko će osvojiti evrobasket? Nakon ispadanja Srbije ovo su novi favoriti za zlato! Hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao javnost ovom izjavom!

Hot sport pre 1 sat
Engleska će izgubiti u Beogradu: Mediji na Ostrvu osuli paljbu po Tuhelu i fudbalerima! Hotel je pun koronavirusa: Pešić…

Engleska će izgubiti u Beogradu: Mediji na Ostrvu osuli paljbu po Tuhelu i fudbalerima! Hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao javnost ovom izjavom!

Hot sport pre 1 sat
Momenat koji je mnogima promakao! Jokić "eksplodirao" na klupi! Ovako besnog ga nikada niste videli - mahao rukama i urlao iz…

Momenat koji je mnogima promakao! Jokić "eksplodirao" na klupi! Ovako besnog ga nikada niste videli - mahao rukama i urlao iz sveg glasa!

Kurir pre 2 sata
Nacionalni tim je naš ponos, drugi nemamo – FSS apelovao na navijače pred Englesku: Da bude praznik sporta i poštovanja

Nacionalni tim je naš ponos, drugi nemamo – FSS apelovao na navijače pred Englesku: Da bude praznik sporta i poštovanja

Dnevnik pre 3 sata
FSS poslao apel navijačima pred Englesku: "Budimo ujedinjeni za Srbiju"

FSS poslao apel navijačima pred Englesku: "Budimo ujedinjeni za Srbiju"

Sportske.net pre 2 sata
Bivši bek Zvezde o Srbiji na Evrobasketu: Nisam tako iznenađen

Bivši bek Zvezde o Srbiji na Evrobasketu: Nisam tako iznenađen

Sport klub pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoUEFAFIFAFudbalski savezFSSFudbalski savez Srbijefudbalska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Peta titula za Draginju Vuković

Peta titula za Draginju Vuković

Danas pre 17 minuta
Igor Rakočević: Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je…

Igor Rakočević: Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je izgubila od daleko slabijeg tima

Danas pre 1 sat
Odbojkašice Italije osvojile zlato na Svetskom prvenstvu na Tajlandu, Brazilu pripala bronza

Odbojkašice Italije osvojile zlato na Svetskom prvenstvu na Tajlandu, Brazilu pripala bronza

Danas pre 52 minuta
Jablanička okružna liga – rezultati 4. kola i tabele obe grupe

Jablanička okružna liga – rezultati 4. kola i tabele obe grupe

Sportska strana juga pre 27 minuta
Nikako ne mogu da se trener dere na mene: Vasa Micić otkrio glavni problem! Luka Dončić pokazao kako se igra za domovinu…

Nikako ne mogu da se trener dere na mene: Vasa Micić otkrio glavni problem! Luka Dončić pokazao kako se igra za domovinu: Ubacio 30 poena za poluvreme Italijanima!

Hot sport pre 11 minuta