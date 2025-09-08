Nikodijević: Postupajući po prijavi DRI ugrozili bismo sistem predškolskog obrazovanja u Beogradu

Beta pre 43 minuta

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević je povodom odluke Državne revizorske komisije (DRI) koja traži razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića zbog "teškog kršenja obaveze dobrog poslovanja" rekao je da se socijalna politika Grada zasniva na zaštiti zaposlenih u predškolskim ustanovama.

Prijava DRI odnosi se na povećanje osnovice od 10 odsto za vaspitačice u predškolskim ustanovama, ali takva praksa, kako je rekao, postoji godinama u Beogradu.

"Nećemo smanjivati plate onima koji rade sa našom decom. Ovo nije prva prijava DRI, ovakve prijave su podnošene i protiv prethodnih gradonačelnika", rekao je Nikodijević.

Državna revizorska institucija (DRI) je u izveštaju ocenila da je Grad Beograd "teško kršio obavezu dobrog poslovanja" zbog čega je Skupštini grada Beograda uputila zahtev za razrešenje odgovornog lica, gradonačelnika Aleksandra Šapića.

"Postupajući po prijavi DRI, u kojoj je upućen zahtev za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, ugrozili bismo čitav sistem predškolskog obrazovanja u srpskoj prestonici", saopštio je Nikodijević, a preneo je RTS.

Nikodijević je rekao da "na tako nešto neće pristati".

Kako se navodi u saopštenju, Nikodijević je istakao da Grad za ovu odluku ima punu podršku Granskog sindikata i ponovio je da bi u suprotnom bio ugrožen čitav sistem predškolskog obrazovanja u Beogradu.

"Naša socijalna politika štiti zaposlene u predškolskim ustanovama, tako da nećemo smanjivati plate, a ako neko to želi, neka jasno i kaže", rekao je Nikodijević.

