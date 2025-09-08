Nikodijević o zahtevu za smenu Šapića: „Takve prijave je DRI i ranije podnosila, nećemo smanjivati zarade u vrtićima“

Predsednik Skupštine grada Beograda, Nikola Nikodijević je povodom odluke Državne revizorske komisije (DRI) koja traži razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića zbog „teškog kršenja obaveze dobrog poslovanja“ rekao je da se socijalna politika Grada zasniva na zaštiti zaposlenih u predškolskim ustanovama.

Prijava DRI odnosi se na povećanje osnovice od 10 odsto za vaspitačice u predškolskim ustanovama, ali takva praksa, kako je rekao, postoji godinama u Beogradu. „Nećemo smanjivati plate onima koji rade sa našom decom. Ovo nije prva prijava DRI, ovakve prijave su podnošene i protiv prethodnih gradonačelnika“, rekao je Nikodijević. „ugrozili bismo predškolsko obrazovanje“ Državna revizorska institucija (DRI) je u izveštaju ocenila da je Grad Beograd „teško kršio