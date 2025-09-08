Nikodijević o zahtevu za smenu Šapića: „Takve prijave je DRI i ranije podnosila, nećemo smanjivati zarade u vrtićima“

Nedeljnik pre 2 sata
Nikodijević o zahtevu za smenu Šapića: „Takve prijave je DRI i ranije podnosila, nećemo smanjivati zarade u vrtićima“

Predsednik Skupštine grada Beograda, Nikola Nikodijević je povodom odluke Državne revizorske komisije (DRI) koja traži razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića zbog „teškog kršenja obaveze dobrog poslovanja“ rekao je da se socijalna politika Grada zasniva na zaštiti zaposlenih u predškolskim ustanovama.

Prijava DRI odnosi se na povećanje osnovice od 10 odsto za vaspitačice u predškolskim ustanovama, ali takva praksa, kako je rekao, postoji godinama u Beogradu. „Nećemo smanjivati plate onima koji rade sa našom decom. Ovo nije prva prijava DRI, ovakve prijave su podnošene i protiv prethodnih gradonačelnika“, rekao je Nikodijević. „ugrozili bismo predškolsko obrazovanje“ Državna revizorska institucija (DRI) je u izveštaju ocenila da je Grad Beograd „teško kršio
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Predsednik DRI: Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja, zahtev za smenu upućen Šapiću jer je odgovorno lice

Predsednik DRI: Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja, zahtev za smenu upućen Šapiću jer je odgovorno lice

N1 Info pre 1 sat
Gavrilović (predsednik DRI): Zahtev za smenu upućen Šapiću jer je odgovorno lice

Gavrilović (predsednik DRI): Zahtev za smenu upućen Šapiću jer je odgovorno lice

Beta pre 1 sat
Gavrilović (predsednik DRI): Zahtev za smenu upućen Šapiću jer je odgovorno lice

Gavrilović (predsednik DRI): Zahtev za smenu upućen Šapiću jer je odgovorno lice

Radio sto plus pre 1 sat
Državna revizorska institucija traži smenu Aleksandra Šapića, reagovao predsednik Skupštine Grada

Državna revizorska institucija traži smenu Aleksandra Šapića, reagovao predsednik Skupštine Grada

Sputnik pre 1 sat
Šta znači zahtev DRI za razrešenje gradonačelnika Šapića?

Šta znači zahtev DRI za razrešenje gradonačelnika Šapića?

Danas pre 2 sata
Državni revizori traže razrešenje gradonačelnika Beograda zbog nepravilnosti u isplatama

Državni revizori traže razrešenje gradonačelnika Beograda zbog nepravilnosti u isplatama

Slobodna Evropa pre 2 sata
Nikodijević odgovorio DRI: Nećemo smanjivati plate vaspitačicama u vrtićima

Nikodijević odgovorio DRI: Nećemo smanjivati plate vaspitačicama u vrtićima

Nova ekonomija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićNikola Nikodijević

Ekonomija, najnovije vesti »

Šta kaže predsednik Saveta DRI o zahtevu za razrešenje Šapića?

Šta kaže predsednik Saveta DRI o zahtevu za razrešenje Šapića?

Danas pre 1 sat
Nova ekonomija: Najbliža saradnica Miroslava Miškovića napustila Delta Holding

Nova ekonomija: Najbliža saradnica Miroslava Miškovića napustila Delta Holding

Danas pre 1 sat
Da li je uredba o snižavanju marži dala efekat: Šta kažu građani, predstavnici države i privrede

Da li je uredba o snižavanju marži dala efekat: Šta kažu građani, predstavnici države i privrede

Euronews pre 53 minuta
U sredu u centru grada akcija povodom Međunarodnog dana prevencije samoubistva

U sredu u centru grada akcija povodom Međunarodnog dana prevencije samoubistva

NoviSad.com pre 43 minuta
Upravo na blic TV: Šta nam donosi novi ekonomski program koji stiže nakon Uredbe o ograničenim trgovačkim maržama

Upravo na blic TV: Šta nam donosi novi ekonomski program koji stiže nakon Uredbe o ograničenim trgovačkim maržama

Blic pre 23 minuta