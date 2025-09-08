Vremenska prognoza: Danas pretežno sunčano, u brdskim predelima kratkotrajna kiša

Beta pre 2 sata

U Srbiji će biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, koja će sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova uz mogućnost grmljavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, promenljiv. Najniža temperatura će se kretati od 10 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od 15 do 18 stepeni, a najviša oko 31 stepen.

(Beta, 08.09.2025)

