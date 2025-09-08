"Direktno se spucao u mene": Ana Ćurčić trpi bolove nakon udesa: "Ja sam sva sreća, izbegla"

Ana Ćurčić se oglasila i otkrila detalje udesa koji je doživela danas u Beogradu.

Ana Ćurčić se najpre oglasila na svom Instagram profilu i podelila fotografiju oštećenog automobila s mesta nesreće. Ćurčićeva se sada oglasila za domaće medije i otkrila kako je došlo do nezgode. - Išla sam sa maminog rođendana najnormalnije i vidim krajičkom oka neki auto koji je sa strane prepolovio ulicu i direktno se spucao u mene. Ja sam, sva sreća, izbegla, ali mi je udario celu desnu stranu auta, ceo taj deo mi je oštetio. Ja sam kočila i on zajedno samnom.