"Dovoljno je da vidite njegovu reakciju": Vučić o smeni komandanta SAJ: "Kad postoji neki problem ili potreba da se krivica na nekog prebaci, to uvek urade’"

Blic pre 5 sati
"Dovoljno je da vidite njegovu reakciju": Vučić o smeni komandanta SAJ: "Kad postoji neki problem ili potreba da se krivica na…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras povodom razrešenja dužnosti komandanta SAJ-a Spasoja Vulevića da i da nije bio za njegovu smenu, sada posle njegove reakcije vidi da je dobro što je smenjen.

Vučić je u Borči, tokom mirne šetnje u okviru skupa građana protiv blokada, odgovarao na pitanje novinara i tom prilikom komentarisao i vest o razrešenju dužnosti komandanta SAJ-a Spasoja Vulevića. - Nije mi problem što me krive , problem je u tome što imate kukavice u vlasti koji najmanje rade, a uživaju benefite, ali kada treba da se prebaci krivica na nekog drugog, oni kažu to je Vučić. Suština je u tome da neki koji nemaju dovoljno odgovornosti i ozbiljnosti,
Vučić o smeni komandanta SAJ-a: Nisam bio za to, ali sad vidim da je dobro što je smenjen

Danas pre 5 sati
Vremenska prognoza: Danas pretežno sunčano, u brdskim predelima kratkotrajna kiša

Sud odlučuje: kraj Trampovih carina?

Proterivanje Justicije

MUP: Okupljeni u Kosjeriću ometali skup „Stop blokadama“, povređena tri policajca

Incident u Kosjeriću: Tri policajca povređena, priveden učesnik neprijavljenog okupljanja

