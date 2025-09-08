"Dovoljno je da vidite njegovu reakciju": Vučić o smeni komandanta SAJ: "Kad postoji neki problem ili potreba da se krivica na nekog prebaci, to uvek urade’"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras povodom razrešenja dužnosti komandanta SAJ-a Spasoja Vulevića da i da nije bio za njegovu smenu, sada posle njegove reakcije vidi da je dobro što je smenjen.

Vučić je u Borči, tokom mirne šetnje u okviru skupa građana protiv blokada, odgovarao na pitanje novinara i tom prilikom komentarisao i vest o razrešenju dužnosti komandanta SAJ-a Spasoja Vulevića. - Nije mi problem što me krive , problem je u tome što imate kukavice u vlasti koji najmanje rade, a uživaju benefite, ali kada treba da se prebaci krivica na nekog drugog, oni kažu to je Vučić. Suština je u tome da neki koji nemaju dovoljno odgovornosti i ozbiljnosti,