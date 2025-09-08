Neophodne promene: Orban predložio reorganizaciju kao jedinu mogućnost za opstanak EU

Mađarski premijer Viktor Orban predložio je danas reorganizaciju Evropske unije u ''kružnu strukturu'', rekavši da je to jedini način da koncept evropske saradnje i EU opstane u narednih 10 godina.

Orban je napomenuo da EU u ''kružnoj strukturi'' nije isto što i ''Evropa sa više brzina i objasnio da bi zemlje na obodu u takvom sistemu sarađivale samo u dve oblasti, vojnoj i energetskoj bezbednosti, a da bi taj krug mogao da uključi Tursku, Veliku Britaniju i Ukrajinu. Drugi krug bi činili oni koji žele zajedničko tržište, treći krug bi obuhvatio one koji takođe žele zajedničku valutu, a u četvrtom krugu, države članice bi takođe politički koordinisale