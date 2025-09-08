Neophodne promene: Orban predložio reorganizaciju kao jedinu mogućnost za opstanak EU

Blic pre 46 minuta
Neophodne promene: Orban predložio reorganizaciju kao jedinu mogućnost za opstanak EU

Mađarski premijer Viktor Orban predložio je danas reorganizaciju Evropske unije u ''kružnu strukturu'', rekavši da je to jedini način da koncept evropske saradnje i EU opstane u narednih 10 godina.

Orban je napomenuo da EU u ''kružnoj strukturi'' nije isto što i ''Evropa sa više brzina i objasnio da bi zemlje na obodu u takvom sistemu sarađivale samo u dve oblasti, vojnoj i energetskoj bezbednosti, a da bi taj krug mogao da uključi Tursku, Veliku Britaniju i Ukrajinu. Drugi krug bi činili oni koji žele zajedničko tržište, treći krug bi obuhvatio one koji takođe žele zajedničku valutu, a u četvrtom krugu, države članice bi takođe politički koordinisale
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

"Spremaju se za rat sa NATO paktom": Zamenik šefa ukrajinske vojske otkrio: Rusija planira proizvodnju 2.500 visokopreciznih…

"Spremaju se za rat sa NATO paktom": Zamenik šefa ukrajinske vojske otkrio: Rusija planira proizvodnju 2.500 visokopreciznih raketa

Blic pre 2 sata
Vlada Rumunije preživela četiri uzastopna glasanja o poverenju

Vlada Rumunije preživela četiri uzastopna glasanja o poverenju

Blic pre 2 sata
Viktor Orban: Ukrajina će nakon rata biti podeljena između Rusije i Zapada

Viktor Orban: Ukrajina će nakon rata biti podeljena između Rusije i Zapada

Danas pre 4 sati
Ko je Šabana Mahmud, nova ministarka unutrašnjih poslova Britanije i prva muslimanka na toj funkciji?

Ko je Šabana Mahmud, nova ministarka unutrašnjih poslova Britanije i prva muslimanka na toj funkciji?

Danas pre 4 sati
Tramp spreman da uvede nove sankcije protiv Rusije

Tramp spreman da uvede nove sankcije protiv Rusije

Danas pre 7 sati
Trump rekao da je spreman za 'drugu fazu' sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini

Trump rekao da je spreman za 'drugu fazu' sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini

Slobodna Evropa pre 1 dan
Zelenski: Putin je na Aljasci dobio šta je hteo od Trampa

Zelenski: Putin je na Aljasci dobio šta je hteo od Trampa

Vesti online pre 1 dan

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaEUVelika BritanijaTurskaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Hamas spreman za dogovor: "Možemo odmah da sednemo za pregovarački sto"

Hamas spreman za dogovor: "Možemo odmah da sednemo za pregovarački sto"

Blic pre 25 minuta
Neophodne promene: Orban predložio reorganizaciju kao jedinu mogućnost za opstanak EU

Neophodne promene: Orban predložio reorganizaciju kao jedinu mogućnost za opstanak EU

Blic pre 46 minuta
(Foto) poznati fudbaler objavio slike svog stana nakon ruskog napada: Unutra su bili žena i dete: "Teško je živeti dok traje…

(Foto) poznati fudbaler objavio slike svog stana nakon ruskog napada: Unutra su bili žena i dete: "Teško je živeti dok traje rat, kriju se u kupatilu"

Blic pre 1 sat
Drugi najveći džekpot u istoriji države Dvojica dele neverovatan dobitak od 1,8 milijardi dolara: Prijatelji srećne ruke - evo…

Drugi najveći džekpot u istoriji države Dvojica dele neverovatan dobitak od 1,8 milijardi dolara: Prijatelji srećne ruke - evo kako će podeliti!

Kurir pre 45 minuta
"Spremaju se za rat sa NATO paktom": Zamenik šefa ukrajinske vojske otkrio: Rusija planira proizvodnju 2.500 visokopreciznih…

"Spremaju se za rat sa NATO paktom": Zamenik šefa ukrajinske vojske otkrio: Rusija planira proizvodnju 2.500 visokopreciznih raketa

Blic pre 2 sata