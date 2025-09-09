Francuska u političkoj krizi nakon pada vlade premijera Bajrua

Naslovi.ai pre 8 minuta

Premijer Fransoa Bajru izgubio je glasanje o poverenju, što je dovelo do njegove ostavke i nove političke neizvesnosti u Francuskoj.

Francuski parlament je izglasao nepoverenje vladi premijera Fransoa Bajrua sa 364 glasa za i 194 protiv, što je dovelo do njegove ostavke i političke krize u zemlji. Bajru je sam sazvao glasanje u pokušaju da sprovede nepopularne mere štednje od gotovo 44 milijarde evra. Danas Danas Danas

Predsednik Francuske Emanuel Makron će u narednim danima imenovati novog premijera, suočen sa izazovom da pronađe kandidata koji može obezbediti stabilnu parlamentarnu većinu. Opcije uključuju imenovanje iz desnog centra ili zaokret ka levici, dok se kao jedna od mogućih opcija pominje i ostavka samog predsednika. Danas BBC News Radio 021 Danas Vesti online

Pad vlade dolazi u trenutku ekonomskih pritisaka i geopolitičkih tenzija, a Bajru je upozorio da je Francuska "na aparatu za održavanje života" zbog visokog javnog duga. Očekuje se da će novi premijer imati težak zadatak da sastavi vladu i usvoji budžet. Telegraf Dojče vele Politika