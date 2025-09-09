Makron traži novog premijera, nakon pada vlade: Onog kog želi javnost, ne želi predsednik

Francuski predsednik Emanuel Makron traži petog premijera za manje od dve godine, nakon što su se opozicione stranke ujedinile da smene premijera desnog centra Fransoa Bajrua zbog njegovih nepopularnih planova za stezanje budžeta.

Bajruov devetomesečni premijerski mandat završio se u ponedeljak uveče kada je izgubio glasanje o poverenju u parlamentu, piše Rojters. U utorak popodne, podneo je ostavku Makronu, prema vladinom veb-sajtu, na kojem se dodaje da će Bajru i njegova vlada ostati u svojstvu vršioca dužnosti dok se ne imenuje nova vlada. Koga god Makron izabere da ga nasledi, suočiće se sa gotovo nemogućim zadatkom ujedinjenja parlamenta. kako bi se usvojio budžet za sledeću godinu.