Bugarski diplomata predvodiće Trampov Odbor za mir u Gazi

Bivši izaslanik Ujedinjenih nacija za Bliski istok, bugarski diplomata Nikolaj Mladenov, izabran je da rukovodi Odborom za mir američkog predsednika Donalda Trampa koji će nadgledati primirje u Gazi, rekao je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

To je važan korak napred za Trampov mirovni plan za Bliski istok koji se razvija usporeno okako je u oktobru uspostavljeno krhko primrije, nakon više od dve godine borbi Izraela protiv palestinskog pokreta Hamas. Netanjahu je vest objaio najavio nakon sastanka sa Mladenovim u Jerusalimu, pomenuvši ga kao „imenovanog“ generalnog direktora Odbora koji treba da nadgleda sprovođenje druge i daleko komplikovanije faze primirja. Visoki američki zvaničnik, koji je tražio