Bugarski diplomata predvodiće Trampov Odbor za mir u Gazi

Danas pre 3 sata  |  Beta-AP
Bugarski diplomata predvodiće Trampov Odbor za mir u Gazi

Bivši izaslanik Ujedinjenih nacija za Bliski istok, bugarski diplomata Nikolaj Mladenov, izabran je da rukovodi Odborom za mir američkog predsednika Donalda Trampa koji će nadgledati primirje u Gazi, rekao je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

To je važan korak napred za Trampov mirovni plan za Bliski istok koji se razvija usporeno okako je u oktobru uspostavljeno krhko primrije, nakon više od dve godine borbi Izraela protiv palestinskog pokreta Hamas. Netanjahu je vest objaio najavio nakon sastanka sa Mladenovim u Jerusalimu, pomenuvši ga kao „imenovanog“ generalnog direktora Odbora koji treba da nadgleda sprovođenje druge i daleko komplikovanije faze primirja. Visoki američki zvaničnik, koji je tražio
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Balkanski diplomata predvodiće Trampov odbor za mir u Gazi: Nekadašnji izaslanik UN preuzima ključnu ulogu u nadzoru primirja…

Balkanski diplomata predvodiće Trampov odbor za mir u Gazi: Nekadašnji izaslanik UN preuzima ključnu ulogu u nadzoru primirja

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokHamasBugarskaDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Zastava Islamske Republike Iran skinuta, a spomenik oboren dok se protesti u Iranu šire (VIDEO)

Zastava Islamske Republike Iran skinuta, a spomenik oboren dok se protesti u Iranu šire (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Nezadovoljni turistički vodiči na Siciliji u štrajku: Lokalne vlasti povukle ovaj potez nakon niza erupcija Etne

Nezadovoljni turistički vodiči na Siciliji u štrajku: Lokalne vlasti povukle ovaj potez nakon niza erupcija Etne

Kurir pre 1 sat
"Smrt Hamneiju!" Sve teža situacija u Iranu: Preko 40 mrtvih, odjekuje pucnjava! (video, foto)

"Smrt Hamneiju!" Sve teža situacija u Iranu: Preko 40 mrtvih, odjekuje pucnjava! (video, foto)

Kurir pre 55 minuta
U Kijevu i Lavovu, požari i eksplozije

U Kijevu i Lavovu, požari i eksplozije

Politika pre 50 minuta
Jaki olujni vetrovi i dva tornada pogodili Parsel u Oklahomi, bez žrtava

Jaki olujni vetrovi i dva tornada pogodili Parsel u Oklahomi, bez žrtava

Politika pre 35 minuta