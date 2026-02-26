Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima ugroženih delfina

RTV pre 34 minuta  |  Tanjug
Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima ugroženih delfina

PEKING - Toksini i hemikalije iz električnih uređaja poput televizora, računara i pametnih telefona pronađeni su u mozgu i telima ugroženih kineskih delfina i pliskavica u Južnom kineskom moru, saopštili su danas naučnici upozoravajući na opasnosti elektronskog otpada po morski život i potencijalno ljudsko zdravlje.

Istraživanje objavljeno u časopisu "Environmental Science & Technology" pokazalo je značajne nivoe monomera tečnih kristala (LCM), sintetičkih organskih hemikalija koje se koriste u proizvodnji ekrana, kod Indo-pacifičkih grbavih delfina i pliskavica. LCM hemikalije omogućavaju prolazak svetlosti kroz ekrane i jasan prikaz slika, ali zbog svoje dugotrajne stabilnosti ne razgrađuju se lako u životnoj sredini. Istraživači sa Univerziteta u Hongkongu, na čelu sa uhe
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Merc u Pekingu: „Veliki potencijal“ između Nemačke i Kine

Merc u Pekingu: „Veliki potencijal“ između Nemačke i Kine

Dojče vele pre 1 dan
Merc: Kina planira da naruči do 120 aviona od Erbasa

Merc: Kina planira da naruči do 120 aviona od Erbasa

Euronews pre 5 sati
Kina spašava Nemačku: Merc u Pekingu traži rešenje za krizu

Kina spašava Nemačku: Merc u Pekingu traži rešenje za krizu

B92 pre 6 sati
Zapadni ugao Admiral: NATO priznao da zaostaje za Rusijom u izgradnji ledolomaca

Zapadni ugao Admiral: NATO priznao da zaostaje za Rusijom u izgradnji ledolomaca

Večernje novosti pre 6 sati
Kina prijavila slanje čak 203.000 novih satelita: Počinje nova faza svemirskog sukoba sa SAD?

Kina prijavila slanje čak 203.000 novih satelita: Počinje nova faza svemirskog sukoba sa SAD?

Večernje novosti pre 8 sati
Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima delfina

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima delfina

Newsmax Balkans pre 9 sati
Podsticaj mekoj moći za Peking: Mladi Amerikanci orijentisani prema Kini, zašto?

Podsticaj mekoj moći za Peking: Mladi Amerikanci orijentisani prema Kini, zašto?

Danas pre 12 sati

Ključne reči

PekingHongkong

Svet, najnovije vesti »

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima ugroženih delfina

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima ugroženih delfina

RTV pre 34 minuta
Makron se obraća u ponedeljak sa poluostrva Brest: Govoriće o nuklearnom odvraćanju u Evropi

Makron se obraća u ponedeljak sa poluostrva Brest: Govoriće o nuklearnom odvraćanju u Evropi

Kurir pre 34 minuta
Ministar Gane došao u Kijev i traži oslobađanje ratnih zarobljenika: Oni su žrtve trgovine ljudima!

Ministar Gane došao u Kijev i traži oslobađanje ratnih zarobljenika: Oni su žrtve trgovine ljudima!

Kurir pre 1 sat
Amerikanac deportovan iz indonezije, ubio majku devojke! Odležao u zatvoru 11 godina, sada je dobio voljno (video)

Amerikanac deportovan iz indonezije, ubio majku devojke! Odležao u zatvoru 11 godina, sada je dobio voljno (video)

Kurir pre 2 sata
Vens: Tramp naredio američkoj delegaciji da zaustavi ubijanje u Ukrajini

Vens: Tramp naredio američkoj delegaciji da zaustavi ubijanje u Ukrajini

Politika pre 2 sata