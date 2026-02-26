Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima ugroženih delfina

PEKING - Toksini i hemikalije iz električnih uređaja poput televizora, računara i pametnih telefona pronađeni su u mozgu i telima ugroženih kineskih delfina i pliskavica u Južnom kineskom moru, saopštili su danas naučnici upozoravajući na opasnosti elektronskog otpada po morski život i potencijalno ljudsko zdravlje.

Istraživanje objavljeno u časopisu "Environmental Science & Technology" pokazalo je značajne nivoe monomera tečnih kristala (LCM), sintetičkih organskih hemikalija koje se koriste u proizvodnji ekrana, kod Indo-pacifičkih grbavih delfina i pliskavica. LCM hemikalije omogućavaju prolazak svetlosti kroz ekrane i jasan prikaz slika, ali zbog svoje dugotrajne stabilnosti ne razgrađuju se lako u životnoj sredini. Istraživači sa Univerziteta u Hongkongu, na čelu sa uhe