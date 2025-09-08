Oženio se Marko Janketić: Mlada kao princeza blista u beloj venčanici, a glumac elegantan: Prvi ples je čista romantika, a evo ko je kum

Blic pre 6 minuta
Glumac Marko Janketić oženio se danas svojom dugogodišnjom partnerkom Marijom sa kojom ima dvoje dece.

Naime, Marko i Marija već imaju dve ćerkice, a sada su konačno izgovorili sudbonosno "da" nakon godina zajedničkog života i brojnih odlaganja zbog poslovnih i porodičnih obaveza. Mlada je blistala u dugoj beloj haljini, a Marko je bio odeven u elegantno odelo. Par je potom izveo romatični prvi ples uz pesmu: "Samo jednu ljubav imam". Podsetimo, Marko već više od četiri godine uživa u ljubavi sa lepom Marijom koja ne voli javno eksponiranje pa smo je svega dva puta
"Napravio je najviše serijskog programa u celoj jugoslaviji": Slobodan Terzić o smrti Mihaila Vukobratovića: "Plenio je…

Blic pre 4 satijoš 4 povezane
Incident u Kosjeriću: Tri policajca povređena, priveden učesnik neprijavljenog okupljanja

Blic pre 3 sata
Potpuno pomračenje Meseca: Spektakl na nebu iznad Srbije koji svi mogu da posmatraju golim okom (foto/video)

Blic pre 5 satijoš 1 povezana
Hamas spreman za dogovor: "Možemo odmah da sednemo za pregovarački sto"

Blic pre 26 minuta
Sve je proteklo bez incidenata: Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "Na 111 lokacija bilo prisutno više od 126.000…

Blic pre 5 sati
Plivanje kroz amsterdamske kanale: Oko 3.000 ljudi učestvovalo u humanitarnom podvigu za borbu protiv bolesti ALS

Blic pre 1 minut
Blic pre 6 minuta
"Udario mi je celu desnu stranu auta!" Ana Ćurčić o bolovima nakon udesa: "Ja sam, sva sreća, izbegla..."

Telegraf pre 2 sata
Evo u kakvom su odnosu Luka i grofica: Sve isplivalo na videlo: "Ima pravo da me komentariše"

Blic pre 3 sata
"Direktno se spucao u mene": Ana Ćurčić trpi bolove nakon udesa: "Ja sam sva sreća, izbegla"

Blic pre 3 sata