Oženio se Marko Janketić: Mlada kao princeza blista u beloj venčanici, a glumac elegantan: Prvi ples je čista romantika, a evo ko je kum

Glumac Marko Janketić oženio se danas svojom dugogodišnjom partnerkom Marijom sa kojom ima dvoje dece.

Naime, Marko i Marija već imaju dve ćerkice, a sada su konačno izgovorili sudbonosno "da" nakon godina zajedničkog života i brojnih odlaganja zbog poslovnih i porodičnih obaveza. Mlada je blistala u dugoj beloj haljini, a Marko je bio odeven u elegantno odelo. Par je potom izveo romatični prvi ples uz pesmu: "Samo jednu ljubav imam". Podsetimo, Marko već više od četiri godine uživa u ljubavi sa lepom Marijom koja ne voli javno eksponiranje pa smo je svega dva puta