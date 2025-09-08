„Ne bih voleo da se ponovi Riga“: Stojković istakao dva razloga zbog kojih će biti pun stadion protiv Engleza

Danas pre 49 minuta  |  M. L.
„Ne bih voleo da se ponovi Riga“: Stojković istakao dva razloga zbog kojih će biti pun stadion protiv Engleza

Fudbalska reprezentacija Srbije će u Beogradu u utorak od 20.45 igrati protiv Engleske meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija je odigrala tri meča ima dva trijumfa uz jedan remi, ali i četiri data uz nijedan primljen gol. Engleska posle 1987. stiže prvi put u Beograd, tada je fudbaler Jugoslavije bio sadašnji selektor Srbije Dragan Stojković Piksi. Pred 70 hilkjada navijča „plavi“ su izgubili sa 4:1 taj duel. – Sećam se te utakmice i sve greške koje smo napravili, iskoristili su oni vrlo brzo i stigli su do nedostižne prednosti. Mnogo godina, mnogo decenija je prošla, ovo je neko
