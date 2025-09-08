Piksi: Što ne bismo pobedili Englesku, je l to zabranjeno

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi rekao je dan pred utakmicu protiv Engleske da još uvek ne zna ko će početi i da ne razmišlja o primanju golova, već postavlja pitanje zašto Srbija ne bi pobedila rivala pred punim tribinama jer to nije zabranjeno.

Fudbaleri Srbije dočekaće u utorak od 20.45 na Stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu selekciju Engleske u meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. Engleska dolazi u Srbiju prvi put posle skoro 30 godina. "Sećam se te utakmice, sve greške koje smo pravili su iskoristili i stigli do nedostižne prednosti. Mnogo decenija je prošlo od tada, ovo je neko drugo vreme. Za godinu dana dvaput igramo sa Engleskom. Jedna je bila na Evru, ova u kvalifikacijama u