Milenković pred Engleze: Sjajan protivnik, imaju najbolju ligu na svetu (video)

Engleska ima dubinu u ekipi, mnogo dobrih igrača koje mogu da zamene one koji nisu tu

Nikola Milenković izjavio je u Staroj Pazovi da očekuje veoma tešku i zahtevnu utakmicu protiv Engleske i dodao da će ekipa učiniti sve da obraduje naciju. Fudbaleri Srbije dočekaće sutra od 20.45 časova na stadionu „Rajko Mitić” u Beogradu selekciju Englesku u meču grupe K kvalifikacija za SP 2026. - Sutra igramo sa jednom od najboljih reprezentacija sveta. Pre svega da kažem i da izrazim zahvalnost svima koji će doći i dati podršku na ovom meču. Očekuje nas veoma