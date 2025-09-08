Milenković pred Engleze: Sjajan protivnik, imaju najbolju ligu na svetu (video)

Sportski žurnal pre 2 sata
Milenković pred Engleze: Sjajan protivnik, imaju najbolju ligu na svetu (video)

Engleska ima dubinu u ekipi, mnogo dobrih igrača koje mogu da zamene one koji nisu tu

Nikola Milenković izjavio je u Staroj Pazovi da očekuje veoma tešku i zahtevnu utakmicu protiv Engleske i dodao da će ekipa učiniti sve da obraduje naciju. Fudbaleri Srbije dočekaće sutra od 20.45 časova na stadionu „Rajko Mitić” u Beogradu selekciju Englesku u meču grupe K kvalifikacija za SP 2026. - Sutra igramo sa jednom od najboljih reprezentacija sveta. Pre svega da kažem i da izrazim zahvalnost svima koji će doći i dati podršku na ovom meču. Očekuje nas veoma
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Pavlović direktan: Ako budemo tim, može da se ponovi Lisabon! Kss odmah reagovao: Evo šta kažu iz saveza o smeni Pešića!

Pavlović direktan: Ako budemo tim, može da se ponovi Lisabon! Kss odmah reagovao: Evo šta kažu iz saveza o smeni Pešića!

Hot sport pre 23 minuta
Kostić i milenković jasni: Podrška publike će biti ključna! Kss odmah reagovao: Evo šta kažu iz saveza o smeni Pešića!

Kostić i milenković jasni: Podrška publike će biti ključna! Kss odmah reagovao: Evo šta kažu iz saveza o smeni Pešića!

Hot sport pre 23 minuta
Piksi: Što ne bismo pobedili Englesku, je l' to zabranjeno

Piksi: Što ne bismo pobedili Englesku, je l' to zabranjeno

RTS pre 1 sat
Milenković: „Želimo da obradujemo naciju protiv Engleske“

Milenković: „Želimo da obradujemo naciju protiv Engleske“

Nova pre 2 sata
"Doveli ste ga za male pare, napravili odličan biznis": Englez pitao Piksija, ovaj odgovor nije očekivao

"Doveli ste ga za male pare, napravili odličan biznis": Englez pitao Piksija, ovaj odgovor nije očekivao

Mondo pre 2 sata
„Ne bih voleo da se ponovi Riga“: Stojković istakao dva razloga zbog kojih će biti pun stadion protiv Engleza

„Ne bih voleo da se ponovi Riga“: Stojković istakao dva razloga zbog kojih će biti pun stadion protiv Engleza

Danas pre 2 sata
Milenković pred Englesku: Idemo da se nadmećemo

Milenković pred Englesku: Idemo da se nadmećemo

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalEngleskaLiga nacijaStara Pazova

Sport, najnovije vesti »

Mančester siti i Premijer liga postigli poravnanje u pravnom sporu

Mančester siti i Premijer liga postigli poravnanje u pravnom sporu

Danas pre 48 minuta
Englezi kasne u Beograd

Englezi kasne u Beograd

Danas pre 18 minuta
Ognjen Mimović na pozajmici u klubu kojeg Zvezdaši ne pamte po dobrom

Ognjen Mimović na pozajmici u klubu kojeg Zvezdaši ne pamte po dobrom

Danas pre 1 sat
Mediji: Pešić nije više selektor košarkaša Srbije; Čović: Još uvek nemam šta da potvrdim

Mediji: Pešić nije više selektor košarkaša Srbije; Čović: Još uvek nemam šta da potvrdim

RTV pre 18 minuta
Svetislav Pešić nije više selektor košarkaša Srbije

Svetislav Pešić nije više selektor košarkaša Srbije

NIN pre 23 minuta