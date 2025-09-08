Otišao je „gospodin reditelj“: Kolege se opraštaju od Mihaila Miše Vukobratovića (1952 – 2025)

Danas pre 18 minuta  |  Aleksandra Ćuk
Da je snimio samo film „Nije lako s muškarcima“, bilo bi dovoljno, napisao je na svom Fejsbuk profilu scenarista i filmski kritičar Dimitrije Vojnov, povodom smrti filmskog i televizijskog reditelja Mihaila Miše Vukobratovića, koji je preminuo u 73. godini posle teških povreda zadobijenih na snimanju.

Vukobratovića publika pamti po kultnim serijama „Bolji život“, „Policajac s Petlovog brda“ i mnogim drugim, kao i dugogodišnjeg direktora Pozorišta na Terazijama. Bio je urednik Zabavnog programa RTS-a i glavni reditelj složenog televizijskog projekta sahrane premijera Zorana Đinđića. – Kada pomislimo na ono lepo što smo doživeli gledajući RTS osamdesetih, sva je prilika da je taj program režirao ili bar uređivao Mihailo Vukobratović – kaže za Danas Dimitrije
