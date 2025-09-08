"Napravio je najviše serijskog programa u celoj jugoslaviji": Slobodan Terzić o smrti Mihaila Vukobratovića: "Plenio je razmevanjem za sve"

Poznati srpski reditelj Mihailo Vukobratović umro je nakon što je hospitalizovan posle pada na snimanju serije u Zemunu.

Mihailo Vukobratović, u svom bogatom stvaralačkom opusu može se pohvaliti radom na najvoljenijim srpskim serijama, a mnoge od njih emitovale su se na RTS-u. Njegov veliki saradnik i prijatelj, producent i reditelj, Slobodan Terzić, osvrnuo se na značaj onoga što je Vukobratović ostavio iza sebe. - Za Mišu to je veliki gubitak. Odlazak Miše Vukobratovića je odlazak jednog od velikana Jugoslovenske i srpske kinematografije, on je možda najviše napravio srijskog