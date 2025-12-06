Živimo i u kulturnom ratu

Radar pre 40 minuta  |  Suzana Sudar
Živimo i u kulturnom ratu

S jedne strane su ljudi koji profitiraju od postojećeg sistema i ne žele da čuju za promene. S druge strane su oni kojima je stalo, koji ne ograničavaju svoju viziju na sopstvenu zgradu, jer vide širu sliku. Kustosi, umetnici i teoretičari imaju odgovornost da tu širu sliku prošire i drugima

Jedna od najvažnijih figura savremene teorije umetnosti, francuski kustos i teoretičar Nikola Burio, prvi put je gostovao u Beogradu gde je održao predavanje na temu „Umetnost i klimatske promene“. Reč je o autoru uticajne knjige Relaciona estetika čije su ideje oblikovale način na koji razumemo umetnost poslednje tri decenije, a danas, u eri klimatskih promena i digitalne hiperpovezanosti, ponovo dobijaju na važnosti. Povod za njegov dolazak jeste saradnja na
Otvori na radar.rs

Radar »

Naš kredibilitet postoji samo dok nismo ničiji

Naš kredibilitet postoji samo dok nismo ničiji

Radar pre 4 minuta
Režim sve teže laže narod i posledice su sve ekstremnije

Režim sve teže laže narod i posledice su sve ekstremnije

Radar pre 25 minuta
Javne nabavke, tajni dilovi

Javne nabavke, tajni dilovi

Radar pre 40 minuta
Tragedija u režiji vlasti

Tragedija u režiji vlasti

Radar pre 40 minuta
Ustupanjem Generalštaba Vučić pokušava da kupi Trampovu milost

Ustupanjem Generalštaba Vučić pokušava da kupi Trampovu milost

Radar pre 40 minuta
Radar »

Kultura, najnovije vesti »

Živimo i u kulturnom ratu

Živimo i u kulturnom ratu

Radar pre 40 minuta
Majka izvela decu iz bioskopa zbog scena u filmu "Wicked": Jedan kadar presudio da posluša majčinski instinkt

Majka izvela decu iz bioskopa zbog scena u filmu "Wicked": Jedan kadar presudio da posluša majčinski instinkt

Kurir pre 30 minuta
10 glumaca koji su bili najpretraživaniji na Guglu ove godine

10 glumaca koji su bili najpretraživaniji na Guglu ove godine

Danas pre 3 sata
Preminuo slavni arhitekta Frenk Geri

Preminuo slavni arhitekta Frenk Geri

Danas pre 3 sata
Medenica: U 2025. pozorišna kultura bila pod jednim od najsnažnijih udara u svojoj istoriji

Medenica: U 2025. pozorišna kultura bila pod jednim od najsnažnijih udara u svojoj istoriji

Danas pre 4 sati