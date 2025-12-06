Živimo i u kulturnom ratu

S jedne strane su ljudi koji profitiraju od postojećeg sistema i ne žele da čuju za promene. S druge strane su oni kojima je stalo, koji ne ograničavaju svoju viziju na sopstvenu zgradu, jer vide širu sliku. Kustosi, umetnici i teoretičari imaju odgovornost da tu širu sliku prošire i drugima

Jedna od najvažnijih figura savremene teorije umetnosti, francuski kustos i teoretičar Nikola Burio, prvi put je gostovao u Beogradu gde je održao predavanje na temu „Umetnost i klimatske promene“. Reč je o autoru uticajne knjige Relaciona estetika čije su ideje oblikovale način na koji razumemo umetnost poslednje tri decenije, a danas, u eri klimatskih promena i digitalne hiperpovezanosti, ponovo dobijaju na važnosti. Povod za njegov dolazak jeste saradnja na