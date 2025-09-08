Luka Dončić o ispadanju Srbije sa Evrobasketa: "Šokiran sam"

Sportski direktor Košarkaškog saveza Slovenije Saša Dončić rekao je da je bio šokiran ispadanjem Srbije sa Evrobasketa.

Srbija je u osmini finala izgubila od Finske 92:86 i tako ostala bez šansi da se bori za medalju, kao i na prethodnom EP 2022. "Mislim da smo bili šokirani, kao i svi posle poraza od Finske. Nemam previše prava da komentarišem, ali to je ono što se dešava na Evropskom prvenstvu. Jedna slaba utakmica – ispadneš i ideš kući. A Srbija je bila među glavnim favoritima za zlatnu medalju. Vidimo dosta iznenađujućih rezultata – i Gruzija je pobedila Francuze, koji su