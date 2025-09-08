Pa kako vas nije sramota: Englezi targetiraju Srbiju uoči duela u Beogradu! Kss odmah reagovao: Evo šta kažu iz saveza o smeni Pešića!

Pa kako vas nije sramota: Englezi targetiraju Srbiju uoči duela u Beogradu! Kss odmah reagovao: Evo šta kažu iz saveza o smeni…

Utakmica nije ni počela, a oni već ‘provociraju’.

Srbija se u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo sastaje sa Engleskom. Gosti su izraziti favoriti, ali kao da im to nije dosta, pa su već krenuli da stavljaju pritisak na domaćina. Razlog? Rasizam!? Smejurija. Ali eto, odlučili su da igraju na tu kartu. „Fudbaleri Engleske su veoma svesni izazova sa kojima bi mogli da se sretnu u Beogradu u utorak, nakon što su raniji reprezentativci bili izloženi rasizmu na utakmicama sa Srbijom.“ – moglo se pročitati u
