Piksi je samouveren: "Zovete se Engleska? Okej, ali pokažite na terenu da ste bolji"

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Piksi je samouveren: "Zovete se Engleska? Okej, ali pokažite na terenu da ste bolji"

Srbija dočekuje Englesku, koja dolazi u Beograd prvi put od 1987. godine.

Obe ekipe se bore za Svetsko prvenstvo u Severnoj Americi, stadion je rasprodat, a rival ne može biti atraktivniji i kvalitetniji, jedna od najboljih selekcija sveta. No, šta god se može zameriti Draganu Stojkoviću, njegov borbeni stav i apsolutna vera u pobedu svakako ne spadaju u to. Na pitanje može li Srbija da pobedi Englesku, Piksi odgovara: "Moje kontrapitanje je što ne bismo pobedili? Je l' zabranjeno? Koliko znam, nije zabranjeno. Oni imaju cilj, tako da će
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Italijan impresiran čovekom koji ih je izbacio sa prvenstva: „Luka Dončić je Luka Dončić!“ bleki o samopouzdanju…

Italijan impresiran čovekom koji ih je izbacio sa prvenstva: „Luka Dončić je Luka Dončić!“ bleki o samopouzdanju reprezentacije: Imamo ambiciju i treba da je zadržimo!

Hot sport pre 25 minuta
Pa kako vas nije sramota: Englezi targetiraju Srbiju uoči duela u Beogradu! Bleki o samopouzdanju reprezentacije: Imamo…

Pa kako vas nije sramota: Englezi targetiraju Srbiju uoči duela u Beogradu! Bleki o samopouzdanju reprezentacije: Imamo ambiciju i treba da je zadržimo!

Hot sport pre 25 minuta
Piksi pred Englesku: „Zašto da ne pobedimo, da li je to zabranjeno?“

Piksi pred Englesku: „Zašto da ne pobedimo, da li je to zabranjeno?“

Nova pre 1 sat
Piksi: "Kad me šlog nije strefio..."; "Imamo problem, nije samo Mitrović" VIDEO

Piksi: "Kad me šlog nije strefio..."; "Imamo problem, nije samo Mitrović" VIDEO

B92 pre 1 sat
Vlahović: Volimo da igramo u Beogradu, raduje pun stadion

Vlahović: Volimo da igramo u Beogradu, raduje pun stadion

RTS pre 3 sata
Englezi strepe od Beograda, rasizma i lošeg terena: Evo kako su najavili meč protiv Srbije

Englezi strepe od Beograda, rasizma i lošeg terena: Evo kako su najavili meč protiv Srbije

Nova pre 5 sati
Ako budemo tim, mogao bi sutra da nam se ponovi lisabon 2021: Strahinja Pavlović ceni Engleze, ali nema strah od njih!

Ako budemo tim, mogao bi sutra da nam se ponovi lisabon 2021: Strahinja Pavlović ceni Engleze, ali nema strah od njih!

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićSvetsko prvenstvoEngleska

Sport, najnovije vesti »

Svetislav Pešić nije više selektor košarkaša Srbije

Svetislav Pešić nije više selektor košarkaša Srbije

RTV pre 0 minuta
Piksi: Što ne bismo pobedili Englesku, je l' to zabranjeno

Piksi: Što ne bismo pobedili Englesku, je l' to zabranjeno

RTS pre 25 minuta
Kako je Alimpijević pre mesec dana odgovorio na pitanje da li je on sledeći selektor?

Kako je Alimpijević pre mesec dana odgovorio na pitanje da li je on sledeći selektor?

Sportske.net pre 5 minuta
Srpski mediji prenose: Pešić više nije selektor!

Srpski mediji prenose: Pešić više nije selektor!

Euronews pre 0 minuta
Prosinečki ljut: Bivši igrač Zvezde odbio da igra za Crnu Goru! Bleki o samopouzdanju reprezentacije: Imamo ambiciju i treba…

Prosinečki ljut: Bivši igrač Zvezde odbio da igra za Crnu Goru! Bleki o samopouzdanju reprezentacije: Imamo ambiciju i treba da je zadržimo!

Hot sport pre 25 minuta