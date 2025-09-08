Piksi je samouveren: "Zovete se Engleska? Okej, ali pokažite na terenu da ste bolji"

Srbija dočekuje Englesku, koja dolazi u Beograd prvi put od 1987. godine.

Obe ekipe se bore za Svetsko prvenstvo u Severnoj Americi, stadion je rasprodat, a rival ne može biti atraktivniji i kvalitetniji, jedna od najboljih selekcija sveta. No, šta god se može zameriti Draganu Stojkoviću, njegov borbeni stav i apsolutna vera u pobedu svakako ne spadaju u to. Na pitanje može li Srbija da pobedi Englesku, Piksi odgovara: "Moje kontrapitanje je što ne bismo pobedili? Je l' zabranjeno? Koliko znam, nije zabranjeno. Oni imaju cilj, tako da će