Ako budemo tim, mogao bi sutra da nam se ponovi lisabon 2021: Strahinja Pavlović ceni Engleze, ali nema strah od njih!

Srpski fudbaleri sutra veče od 20.45 časova igraju derbi utakmicu protiv Engleske u okviru kvalifikacija za plasman na Mundijal 2026. godine.

Biće to duel dve reprezentacije koje pretenduju na direktan plasman na Svetsko prvenstvo, u kojem su Englezi apsolutni favoriti. Ali, fudbal je čudna i magična igra, u kojem je moguće da "David pobedi Golijata". Odbrambeni fudbaler selekcije Srbije Strahinja Pavlović govori o istorijskom duelu protiv Engleske. Poslednji put, Srbi i Englezi igrali su na EURO 2024 u Nemačkoj u Gelzenkirhenu. - Nažalost, ne nosimo baš lepe uspomene sa tog susreta, jer smo izgubili