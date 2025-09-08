Neobična legenda vezana za izvor, ali to nije sve: Zašto se turisti svih generacija vraćaju Lukovskoj Banji kod Kuršumlije (foto)

Mali ukutkani raj sa 37 lekovitih termomineralnih izvora, nalazi se u kuršumlijskoj opštini na padinama Kopaonika.

Onaj ko jednom dođe u Lukovsku Banju rado se i sigurno vraća njoj, s razlogom. Banja pruža i zdravlje i rekreaciju, i druženje i uživanje. Beograđanka N. S. sedmi put je gost Lukovske Banje. Smeštena je u hotelu Jelak. “Nisam uopšte razmišljala o drugoj destinaciji za odmor ovo je banja koja vam pruža sve i u kojoj zaista možete priuštiti pravi odmor. Sedmi put sam u Lukovskoj Banji”, započinje priču sagovornica Kurira. Ona kaže da ju je i vreme poslužilo, a banja