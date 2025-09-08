Aryna Sabalenka osvojila US Open – ali svi pričaju o njenom modnom trijumfu u Magda Butrym haljini Back to School Style vodič: Kako izabrati pravu odeću za prvi (i svaki naredni) školski dan?

Lepota i zdravlje pre 12 minuta
Aryna Sabalenka osvojila US Open – ali svi pričaju o njenom modnom trijumfu u Magda Butrym haljini Back to School Style vodič…

Nakon dve nedelje napetosti i uzbuđenja u Njujorku, završen je US Open 2025 – jedan od najprestižnijih teniskih turnira godine.

U ženskoj konkurenciji, beloruska teniserka Aryna Sabalenka (i apsultni favorit u ženskoj konkurenciji) odbranila je i opravdala je titulu prve teniserke sveta, savladavši Amerikanku Amandu Anisimovu u finalu rezultatom 6:3, 7:6 (7:3). Ova pobeda predstavlja Sabalenkino četvrto Grand Slam slavlje i potvrdu titule prvog pehara US Opena iz prethodne godine. Međutim, dok sportski svet slavi njenu pobedu, modni svet bruji o nečemu drugom – o stajlingu kojim je
Otvori na lepotaizdravlje.rs

Povezane vesti »

Veliki skok Đokovića na ATP listi

Veliki skok Đokovića na ATP listi

Radio 021 pre 13 minuta
ATP lista: Novi svetski broj 1, Novak poboljšao renking

ATP lista: Novi svetski broj 1, Novak poboljšao renking

Sport klub pre 3 minuta
Nadal izdaleka čestitao Alkarazu: Ponovo…

Nadal izdaleka čestitao Alkarazu: Ponovo…

Sport klub pre 8 minuta
Alkaras Sineru posle pobede: Viđam te više nego svoju porodicu

Alkaras Sineru posle pobede: Viđam te više nego svoju porodicu

Sportski žurnal pre 8 minuta
Privatizacija

Privatizacija

B92 pre 13 minuta
Smena na vrhu ATP liste - Alkaraz lider, Đoković napredovao do četvrtog mesta

Smena na vrhu ATP liste - Alkaraz lider, Đoković napredovao do četvrtog mesta

RTV pre 28 minuta
Alkaras osvojio US Open: U publici i Donald Tramp

Alkaras osvojio US Open: U publici i Donald Tramp

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

US OpenNjujork

Sport, najnovije vesti »

Veliki skok Đokovića na ATP listi

Veliki skok Đokovića na ATP listi

Radio 021 pre 13 minuta
Englezi na sramotan način pale vatru pred meč protiv Srbije: Spominju rasizam, stanje terena... "Spremni smo na sve"

Englezi na sramotan način pale vatru pred meč protiv Srbije: Spominju rasizam, stanje terena... "Spremni smo na sve"

Kurir pre 13 minuta
Tri zlata za boksere niškog “Viteza” na Open Balkan kupu

Tri zlata za boksere niškog “Viteza” na Open Balkan kupu

Naissus info pre 3 minuta
„Nisam dugo gledao Partizan, znam da Zvezda dominira godinama“

„Nisam dugo gledao Partizan, znam da Zvezda dominira godinama“

Sportski žurnal pre 3 minuta
ATP lista: Novi svetski broj 1, Novak poboljšao renking

ATP lista: Novi svetski broj 1, Novak poboljšao renking

Sport klub pre 3 minuta