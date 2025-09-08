Aryna Sabalenka osvojila US Open – ali svi pričaju o njenom modnom trijumfu u Magda Butrym haljini Back to School Style vodič: Kako izabrati pravu odeću za prvi (i svaki naredni) školski dan?

Nakon dve nedelje napetosti i uzbuđenja u Njujorku, završen je US Open 2025 – jedan od najprestižnijih teniskih turnira godine.

U ženskoj konkurenciji, beloruska teniserka Aryna Sabalenka (i apsultni favorit u ženskoj konkurenciji) odbranila je i opravdala je titulu prve teniserke sveta, savladavši Amerikanku Amandu Anisimovu u finalu rezultatom 6:3, 7:6 (7:3). Ova pobeda predstavlja Sabalenkino četvrto Grand Slam slavlje i potvrdu titule prvog pehara US Opena iz prethodne godine. Međutim, dok sportski svet slavi njenu pobedu, modni svet bruji o nečemu drugom – o stajlingu kojim je