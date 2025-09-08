"Bilo je jezivo, nisam smeo više da gledam": Očevidac o detaljima nesreće kod Karaburme, više povređenih

Mondo pre 1 sat  |  Ivana Lazić
"Bilo je jezivo, nisam smeo više da gledam": Očevidac o detaljima nesreće kod Karaburme, više povređenih

Kod tržnog centra na Karaburmi u Višnjičkoj ulici došlo je rano jutros do saobraćajne nesreće, a prema poznatim informacijama, povređeno je pet osoba.

Nesreća se dogodila u 6.40 sati, a učestvovala su tri automobila. Uzrok saobraćajne nezgode još uvek nije poznat. Prema izjavama jednog svedoka koji je u tom trenutku dolazio na posao, video je tri žene kako leže na putu. "Bilo je jezivo, nisam smeo više da gledam. Svuda su bili razbacani po ulici", kazao je radnik pekare i dodao: "Video sam kako znak leti u vis, bilo je 3 automobila, kako sam čuo, jedna osoba je polomila nogu, druga žena leđa, užasno je bilo!",
