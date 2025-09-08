Izveo 4 krađe, ukrao 2 automobila i gorivo na pumpi: Akcija hapšenja policije u Zaječaru

Mondo pre 28 minuta  |  Aleksandar Blagić
Izveo 4 krađe, ukrao 2 automobila i gorivo na pumpi: Akcija hapšenja policije u Zaječaru

Policija u Zaječaru uhapsila je mladića zbog krađe dva automobila.

On je osumnjičen za četiri krivična dela krađe. "Policija u Zaječaru su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili Đ. Ž. (25) iz okoline Zaječara, zbog sumnje da je ukrao automobile marke 'ford' i 'sitroen'. On je osumničen za četiri krivična dela krađe. Sumnja se da je on 7. septembra u okolini Zaječara, iskoristivši nepažnju vlasnika koji je ostavio ključ u bravi, ukrao 'ford' i pobegao. Patrola ga je ubrzo uočila i zaustavila, a utvrđeno je da
Ključne reči

FordSitroenZaječarTužilaštvo

