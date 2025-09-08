Jezivi detalji krvoprolića u Jerusalimu: Evo za koga se sumnja da stoji iza napad

U pucnjavi u Jerusalimu poginulo je najmanje šest osoba.

Medicinske službe su prvobitno javile da je najmanje 15 povređeno, od kojih šest teško. Policija je saopštila da su oni koji su izvršili napad na glavnoj raskrsnici na severnom ulazu u grad ubijeni. Svi ulazni i izlazni punktovi u i iz Jerusalima su zatvoreni. Teroristi koji su izvršili napad na raskrsnici Ramot u Jerusalimu koristili su improvizovani automatski pištolj „Karlo“, poznatiji kao Karl Gustav, prema slikama sa mesta događaja. Improvizovani pištolj se