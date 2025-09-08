(BLOG) Održan protest u Beogradu, studenti poručili - "Indeks je u fazi samoodbrane", završena blokada magistrale u Užicu

Održan protest „Indeks je jači od pendreka“ u Beogradu.

Protest održan i u Užicu, a na kratko je i blokirana magistrala. U Borči organizovana "deratizacija" ulica kojim su prolazile pristalice SNS. Protest studenata visokoškolskih ustanova u blokadi počeo je u 14 časova ispred zgrade Vlade Srbije, a završen je nešto pre 18 časova ispred zgrade Sektora unutrašnje kontrole MUP-a na Novom Beogradu. Studenti i građani su se se okupili ispred Vlade Srbije, zatim otišli ispred Palate pravde, zgrade Jedinice za obezbeđenje