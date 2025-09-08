Protest "Indeks je jači od pendreka": Ispred Palate pravde i Sektora unutrašnje kontrole MUP-a prosuta farba

NIN pre 22 minuta  |  Fonet
Protest "Indeks je jači od pendreka": Ispred Palate pravde i Sektora unutrašnje kontrole MUP-a prosuta farba
Nastavljaju se studentske i građanske blokade. Studenti u blokadi najavili su za danas u Beogradu protest pod nazivom „Indeks je jači od pendreka". Sinoć su održani protesti protiv blokada u 111 gradova, dok je u nekoliko gradova bilo paralelnih okupljanja i protesta podrške studentima u blokadi. Okupljanja "protiv blokada" su, između ostalih gradova, održana u Beogradu, Nišu, Čačku, Baču, Subotici, Bačkoj Topoli, Obrenovcu, Kaću, Ivanjici, Kanjiži, Kikindi,
(BLOG) Održan protest u Beogradu, studenti poručili - "Indeks je u fazi samoodbrane", počelo okupljanje u Užicu

N1 Info pre 23 minuta
Sputnik pre 58 minuta
Danas pre 23 minuta
Mašina pre 1 sat
RTV pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Nova pre 1 sat
N1 Info pre 23 minuta
Radio 021 pre 43 minuta
NIN pre 22 minuta
Sputnik pre 58 minuta
Danas pre 23 minuta