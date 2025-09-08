Kako su Hrvati i Slovenci preko noći postali navodna vojna pretnja Srbiji?

N1 Info pre 53 minuta  |  Žaklina Tatalović
Kako su Hrvati i Slovenci preko noći postali navodna vojna pretnja Srbiji?

Hrvatska i Slovenija potpisale deklaraciju o vojnoj saradnji, koju je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušíć nazvao „novim poglavljem“ u već odličnim odbrambenim odnosima dve zemlje, dok ga predsednik Srbije Aleksandar Vučić već vidi kao poligon za rat odnosno svoju propagandu.

Vojna saradnja, koja obuhvata kako navode Hrvatski i Slovenački ministri "sve što se može učiniti između dve zemlje“ da bi oružane snage i odbrambene industrije te dve zemlje funkcionisale bolje. Ali što ne začiniti pa ne zastrašti malo Srbiju, koja se poslednjih 10 meseci bori za pravdu. “Slični savezi su pred Veliki rat pravljeni na gotovo istovetan način. Moramo da budemo svesni nečijih namera jer ovo neko nije radio da bi jeo škampe, a ne biftek. Ne, nego rade
"Počinje veliki rasplet": Zemlje oko Srbije ulaze u vojne saveze, Vučić: "ne smemo biti slepi"

Blic pre 3 sata
Jovović: Vučićev politički film došao do kraja, samo je pitanje raspleta

N1 Info pre 8 minuta
Jovović (PSG): Pobeda nad Vučićevim režimom se ne dovodi u pitanje, odustajanje nije solucija

Savo Manojlović za Fajnenšel Tajms: Zapad mora da prestane da toleriše autoritarne i korumpirane režime na Balkanu

„Srbija mora da bude očišćena od korupcije i tajkuna, Zapad da ne toleriše autoritarne režime“: Savo Manojlović za Financial…

