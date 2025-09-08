Teška nesreća na Somborskom bulevaru: Povređen 15-godišnji dečak na pešačkom prelazu

Na Somborskom bulevaru u Nišu, kod raskrsnice sa Đerdapskom ulicom, jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređen petnaestogodišnji dečak dok je prelazio ulicu na pešačkom prelazu, prenosi Blic.

Prema prvim informacijama, dečaka je najpre udarilo teretno vozilo marke „Zastava“, nakon čega je odbačen na drugo teretno vozilo marke „Opel“. Odmah potom došlo je i do sudara ova dva vozila. Nesreća se dogodila oko 7.30 časova, u vreme kada je dečak išao u školu. On je hitno prebačen u Univerzitetski klinički centar Niš, gde mu je ukazana lekarska pomoć i obavljena dijagnostika. – Najpre je došlo do kontakta između vozila „Zastava“ i pešaka, a zatim i do obaranja