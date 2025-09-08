Teška nesreća na Somborskom bulevaru: Povređen 15-godišnji dečak na pešačkom prelazu

Naissus info pre 46 minuta
Teška nesreća na Somborskom bulevaru: Povređen 15-godišnji dečak na pešačkom prelazu

Na Somborskom bulevaru u Nišu, kod raskrsnice sa Đerdapskom ulicom, jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređen petnaestogodišnji dečak dok je prelazio ulicu na pešačkom prelazu, prenosi Blic.

Prema prvim informacijama, dečaka je najpre udarilo teretno vozilo marke „Zastava“, nakon čega je odbačen na drugo teretno vozilo marke „Opel“. Odmah potom došlo je i do sudara ova dva vozila. Nesreća se dogodila oko 7.30 časova, u vreme kada je dečak išao u školu. On je hitno prebačen u Univerzitetski klinički centar Niš, gde mu je ukazana lekarska pomoć i obavljena dijagnostika. – Najpre je došlo do kontakta između vozila „Zastava“ i pešaka, a zatim i do obaranja
Otvori na naissus.info

Povezane vesti »

Pao sa velike visine u mlin: Horor u Batajnici: Vatrogasci izvlačili povređenog muškarca

Pao sa velike visine u mlin: Horor u Batajnici: Vatrogasci izvlačili povređenog muškarca

Blic pre 21 minuta
Prve slike sa mesta užasa u Zemunu: Radnik pao u praznu komoru mlina, vatrogasci uklanjali deo mašine da bi ga spasili

Prve slike sa mesta užasa u Zemunu: Radnik pao u praznu komoru mlina, vatrogasci uklanjali deo mašine da bi ga spasili

Blic pre 51 minuta
Pao sa velike visine u mlin: Horor u Batajnici: Vatrogasci izvlačili povređenog muškarca

Pao sa velike visine u mlin: Horor u Batajnici: Vatrogasci izvlačili povređenog muškarca

Blic pre 46 minuta
Udes u Kragujevcu: Vatrogasci izvlačili čoveka iz olupine, saobraćaj odmah obustavljen

Udes u Kragujevcu: Vatrogasci izvlačili čoveka iz olupine, saobraćaj odmah obustavljen

Nova pre 1 sat
Radnik u Zemunu pao u komoru mlina, prevezen u bolnicu

Radnik u Zemunu pao u komoru mlina, prevezen u bolnicu

RTV pre 2 sata
Drama u Zemunu, radnik pao sa četvrtog sprata Upao u praznu komoru milna izvlačili ga vatrgasci

Drama u Zemunu, radnik pao sa četvrtog sprata Upao u praznu komoru milna izvlačili ga vatrgasci

Dnevnik pre 1 sat
Radnik u Zemunu pao sa visine u komoru mlina: Hitno hospitalizovan, u teškom je stanju

Radnik u Zemunu pao sa visine u komoru mlina: Hitno hospitalizovan, u teškom je stanju

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišOpelsaobraćajna nesreća

Regioni, najnovije vesti »

Bez vode donji deo grada. Kvar prouzrokovali radovi JKP Toplana

Bez vode donji deo grada. Kvar prouzrokovali radovi JKP Toplana

Ist media pre 21 minuta
Kako se poljoprivrednici u Toplici prilagođavaju klimatskim promenama?

Kako se poljoprivrednici u Toplici prilagođavaju klimatskim promenama?

RTS pre 6 minuta
Svetski dan fizioterapeuta obeležen u Niškoj Banji: Kretanje kao lek za dug život

Svetski dan fizioterapeuta obeležen u Niškoj Banji: Kretanje kao lek za dug život

Glas juga pre 15 minuta
PSG: Milioni za održavanje, a niške ulice i dalje nebezbedne

PSG: Milioni za održavanje, a niške ulice i dalje nebezbedne

Južne vesti pre 1 minut
JKP „Naissus“ : PRODUŽETAK RADOVA U NASELjU DEVETI MAJ

JKP „Naissus“ : PRODUŽETAK RADOVA U NASELjU DEVETI MAJ

Gradski portal 018 pre 21 minuta