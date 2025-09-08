Vremenska prognoza za Srbiju: Toplo i pretežno sunčano vreme uz lokalne pljuskove i moguće nepogode na jugozapadu

Naslovi.ai pre 1 sat

Srbija će do srede imati toplo vreme sa temperaturama do 34 stepena, lokalnim pljuskovima i nepogodama, uz mogućnost kratkotrajne kiše u Vojvodini i planinama.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 29 do 32 stepena, a u većini mesta i do 34 stepena. Povremeno će biti male do umerene oblačnosti, naročito u brdsko-planinskim predelima, gde je moguća retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz grmljavinu. Duvaće slab do umeren promenljiv vetar. Beta RTS Radio 021

Na jugu Srbije je aktiviran žuti meteoalarm zbog toplog vremena i mogućih pljuskova sa grmljavinom u planinskim predelima. U ostalim delovima zemlje očekuje se stabilno i sunčano vreme sa povremenom oblačnošću i lokalnim pljuskovima uglavnom u planinskim krajevima. N1 Info Serbian News Media Glas juga

Prognoze za naredne dane najavljuju zadržavanje toplog i sunčanog vremena do sredine nedelje, dok se od četvrtka očekuje promenljivo i svežije vreme sa lokalnim pljuskovima i jakim jugoistočnim vetrom u košavskom području. Najave za jače zahlađenje do 20. septembra nema. Sutrašnja prognoza predviđa temperature do tropskih 34 stepena, sa retkom pojavom pljuskova i grmljavine u severnoj Vojvodini i brdsko-planinskim predelima. Mondo Alo Radio 021 Telegraf

Do srede će u Srbiji biti promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, ali i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito na jugozapadu gde su mogući i grad i nepogode. Najugroženije oblasti su Zlatiborski okrug, Pešter, Golija, Raška i pogranični deo sa Crnom Gorom. Maksimalne temperature kretaće se od 28 do 34 stepena. Telegraf

Već od kasnih popodnevnih časova očekuje se dolazak nevremena koje će trajati i sutra, sa obilnim padavinama, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U pojedinim krajevima moguće su grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, naročito u Zlatiborskom okrugu, Pešteru, na Goliji, Raški i u pograničnom delu sa Crnom Gorom. Mondo Dnevnik

U utorak se očekuje pretežno sunčano vreme sa temperaturom od 30 do 34 stepena, povremenom malom do umerenom oblačnošću i mogućom kratkotrajnom kišom ili pljuskom ujutru na severu Vojvodine i posle podne u brdsko-planinskim predelima. RTS