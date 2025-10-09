Bačulov o pretresu na Horgošu: „Skidali su nas do gole kože, kao da sam Al Kaida“

Danas pre 1 sat  |  Nova. rs
Miša Bačulov, odbornik u Skupštini grada Novog Sada, i njegova supruga čekaju više od tri sata na graničnom prelazu Horgoš gde policija i carinici pregledaju automobil kojim se vraćaju u zemlju.

Vozilo je skroz rastavljeno, a on i supruga su, kako je rekao za Nova.rs, pretresani do gole kože. Bačulova su prethodnih dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić i prorežimski mediji dovodili u vezu sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a on sam je večeras ranije objavio da je dobio nezvanične najave da ga na povratku u zemlju čekaju na granici da mu, kako je naveo, „napakuju hapšenje“. Kao što sam najavio. Čekamo skener da donesu!
