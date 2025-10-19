SPC danas obeležava Tomindan, praznik Svetog apostola Tome

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva danas slavi jednog od dvanaestorice Hristovih apostola Svetog Tomu, u narodu poznatog kao "neverni Toma" zbog odbijanja da poveruje u vaskrsenje Isusa Hrista, a koji je posle postao jedan od najdoslednijih pobornika hrišćanstva.

Sveti Toma rođen je u galilejskom gradu Paneade. Jedan je od dvanaestorice apostola i jedini među njima koji nije krio svoju sumnju u Vaskrsenje Hristovo. Nakon osam dana po vaskrsenju, prema Novom zavetu, kada se Isus pojavio pred njim i ponudio mu da opipa rane, Toma je uzviknuo reči po kojima je upamćen "Gospod moj i Bog moj", a ovaj događaj potvrđuje istinitost vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. Apostol Toma, poznat i kao Juda Toma, Juda Blizanac ili Tomaš, bio