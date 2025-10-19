Danas je Sveti Toma – običaji i verovanja za ovaj praznik

Danas pre 1 sat  |  RTS
Danas je Sveti Toma – običaji i verovanja za ovaj praznik

Praznik Svetog apostola Tome, u narodu je poznat kao Neverni Toma.

Slavi se kao krsna, ali i esnafska slava. Sveti Toma rođen je u galilejskom gradu Paneade. Jedan je od dvanaestorice apostola i jedini među njima koji nije krio sumnju u Vaskrsenje Hristovo. Kroz njegovu nevericu, zbog koje je i nazvan Neverni Toma, hrišćanstvo je dobilo potvrdu tog čudesnog događaja. Sveti Toma proslavio se za života mnogim čudesima. Hrišćanstvo je propovedao u Indiji, gde je ustanovio crkvu i postavio sveštenike i episkope. Mnogi ljudi su tamo
