Sveti Toma, sedi doma - slava zidara, bačvara, kaldrmdžija, stolara, dunđera Praznik Svetog apostola Tome, u narodu je poznat kao Neverni Toma.

Slavi se kao krsna, ali i esnafska slava. Sveti Toma rođen je u galilejskom gradu Paneade. Jedan je od dvanaestorice apostola i jedini među njima koji nije krio sumnju u vaskrsenje Hristovo, prenosi RTS. Kroz njegovu nevericu, zbog koje je i nazvan Neverni Toma, hrišćanstvo je dobilo potvrdu tog čudesnog događaja. Sveti Toma proslavio se za života mnogim čudesima. Hrišćanstvo je propovedao u Indiji, gde je ustanovio crkvu i postavio sveštenike i episkope. Mnogi