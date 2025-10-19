Sveti Toma, sedi doma - slava zidara, bačvara, kaldrmdžija, stolara, dunđera

N1 Info pre 5 sati  |  RTS
Sveti Toma, sedi doma - slava zidara, bačvara, kaldrmdžija, stolara, dunđera

Sveti Toma, sedi doma - slava zidara, bačvara, kaldrmdžija, stolara, dunđera Praznik Svetog apostola Tome, u narodu je poznat kao Neverni Toma.

Slavi se kao krsna, ali i esnafska slava. Sveti Toma rođen je u galilejskom gradu Paneade. Jedan je od dvanaestorice apostola i jedini među njima koji nije krio sumnju u vaskrsenje Hristovo, prenosi RTS. Kroz njegovu nevericu, zbog koje je i nazvan Neverni Toma, hrišćanstvo je dobilo potvrdu tog čudesnog događaja. Sveti Toma proslavio se za života mnogim čudesima. Hrišćanstvo je propovedao u Indiji, gde je ustanovio crkvu i postavio sveštenike i episkope. Mnogi
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Tomindan: Običaji, verovanja i zašto se kaže „Sveti Toma, sedi doma“

Tomindan: Običaji, verovanja i zašto se kaže „Sveti Toma, sedi doma“

RTK pre 2 sata
Danas je Sveti Toma – običaji i verovanja za ovaj praznik

Danas je Sveti Toma – običaji i verovanja za ovaj praznik

Glas Zaječara pre 3 sata
Evo zašto se danas kaže „Sveti Toma, sedi doma“

Evo zašto se danas kaže „Sveti Toma, sedi doma“

InfoKG pre 5 sati
Danas je Sveti Toma – običaji i verovanja za ovaj praznik

Danas je Sveti Toma – običaji i verovanja za ovaj praznik

Danas pre 6 sati
Danas je praznik Svetog apostola Tome – Tomindan – zašto se kaže „Sveti Toma, sedi doma“ Tomindan

Danas je praznik Svetog apostola Tome – Tomindan – zašto se kaže „Sveti Toma, sedi doma“ Tomindan

Volim Zrenjanin pre 6 sati
„Sveti Toma – sedi doma“

„Sveti Toma – sedi doma“

Nova pre 5 sati
SPC danas obeležava Tomindan, praznik Svetog apostola Tome

SPC danas obeležava Tomindan, praznik Svetog apostola Tome

RTV pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSIndija

Društvo, najnovije vesti »

Svetske berze nestabilne zbog trgovinskog rata SAD-a i Kine

Svetske berze nestabilne zbog trgovinskog rata SAD-a i Kine

Blic pre 17 minuta
Starović pred Samit u Londonu: Cilj je jačanje regionalnog tržišta

Starović pred Samit u Londonu: Cilj je jačanje regionalnog tržišta

Serbian News Media pre 7 minuta
VIDEO Pas robot patrolira kineskim gradom: Treba da otkrije nezakonito parkiranje i blokade puteva

VIDEO Pas robot patrolira kineskim gradom: Treba da otkrije nezakonito parkiranje i blokade puteva

Radio 021 pre 2 minuta
Ukrajinski grad preimenovao park u čast Donalda Trampa

Ukrajinski grad preimenovao park u čast Donalda Trampa

Radio 021 pre 12 minuta
Ovaj deo Beograda sutra bez vode Pripremite zalihe na vreme

Ovaj deo Beograda sutra bez vode Pripremite zalihe na vreme

Alo pre 2 minuta