„Sveti Toma – sedi doma“

Danas je Tomindan, a ovo su narodna verovanja koja se vezuju za praznik.

Praznik Svetog apostola Tome lavi se kao krsna, ali i esnafska slava. U narodu je poznat i kao Neverni Toma. Sveti Toma rođen je u galilejskom gradu Paneade. Jedan je od dvanaestorice apostola i jedini među njima koji nije krio sumnju u vaskrsenje Hristovo, prenosi RTS. Kroz njegovu nevericu, zbog koje je i nazvan Neverni Toma, hrišćanstvo je dobilo potvrdu tog čudesnog događaja. Sveti Toma proslavio se za života mnogim čudesima. Hrišćanstvo je propovedao u Indiji,