Nakon tri i po sata normalizovan saobraćaj na putevima kod Lebana, izlila se voda na kolovoz – Kod Doljevca odron

Na putu Brestovac – Lebane večeras je, nakon gotovo tri i po sata, ponovo uspostavljen saobraćaj, koji je bio obustavljen zbog izlivanja vode na kolovoz usled obilnih padavina.

Kako su saopštili Putevi Srbije, saobraćaj je normalizovan u 22.55 časova, nakon što su vozači još u 19.22 bili upozoreni na potpunu obustavu saobraćaja na toj deonici. Istovremeno, na putu Malošište – Klisura, kod Doljevca, nakon približno tri sata, saobraćaj je takođe normalizovan, pošto je sa kolovoza uklonjen odron.