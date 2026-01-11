Nakon tri i po sata normalizovan saobraćaj na putevima kod Lebana, izlila se voda na kolovoz – Kod Doljevca odron

Rešetka pre 1 sat
Nakon tri i po sata normalizovan saobraćaj na putevima kod Lebana, izlila se voda na kolovoz – Kod Doljevca odron

Na putu Brestovac – Lebane večeras je, nakon gotovo tri i po sata, ponovo uspostavljen saobraćaj, koji je bio obustavljen zbog izlivanja vode na kolovoz usled obilnih padavina.

Kako su saopštili Putevi Srbije, saobraćaj je normalizovan u 22.55 časova, nakon što su vozači još u 19.22 bili upozoreni na potpunu obustavu saobraćaja na toj deonici. Istovremeno, na putu Malošište – Klisura, kod Doljevca, nakon približno tri sata, saobraćaj je takođe normalizovan, pošto je sa kolovoza uklonjen odron.
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Kod Lebana nakon tri i po sata uspostavljen saobraćaj, normalizovan posle tri sata i kod Doljevca

Kod Lebana nakon tri i po sata uspostavljen saobraćaj, normalizovan posle tri sata i kod Doljevca

Danas pre 2 sata
Zbog palog drveće obstavljen saobraćaj na putu Donji Milanovac-Majdanpek preko Omana i kod Boljevca

Zbog palog drveće obstavljen saobraćaj na putu Donji Milanovac-Majdanpek preko Omana i kod Boljevca

Danas pre 4 sati
Putevi Srbije: Kod Lebana voda na kolovozu, kod Doljevca odron

Putevi Srbije: Kod Lebana voda na kolovozu, kod Doljevca odron

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi SrbijeLebane

Društvo, najnovije vesti »

Nakon tri i po sata normalizovan saobraćaj na putevima kod Lebana, izlila se voda na kolovoz – Kod Doljevca odron

Nakon tri i po sata normalizovan saobraćaj na putevima kod Lebana, izlila se voda na kolovoz – Kod Doljevca odron

Rešetka pre 1 sat
Perica Gunjić: Odluka Vrhovnog suda u slučaju Ćuruvije potvrđuje kolaps pravosuđa

Perica Gunjić: Odluka Vrhovnog suda u slučaju Ćuruvije potvrđuje kolaps pravosuđa

Cenzolovka pre 2 sata
Vremeplov: Rođen Teodosije Veliki

Vremeplov: Rođen Teodosije Veliki

RTV pre 2 sata
Kod Lebana nakon tri i po sata uspostavljen saobraćaj, normalizovan posle tri sata i kod Doljevca

Kod Lebana nakon tri i po sata uspostavljen saobraćaj, normalizovan posle tri sata i kod Doljevca

Danas pre 2 sata
Da je Tesla živ i da je podržao studente, režim bi ga se odrekao u sekundi

Da je Tesla živ i da je podržao studente, režim bi ga se odrekao u sekundi

Radar pre 2 sata