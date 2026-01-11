Kod Lebana nakon tri i po sata uspostavljen saobraćaj, normalizovan posle tri sata i kod Doljevca

Danas pre 1 sat  |  Beta
Kod Lebana nakon tri i po sata uspostavljen saobraćaj, normalizovan posle tri sata i kod Doljevca
Na putu Brestovac – Lebane, nakon skoro tri i po sata, večeras je uspostavljen saobraćaj, nakon obustave zbog izlivanja vode na kolovoz usled obilnih kiša. Putevi Srbije su to saopštili u 22.55, nakon što su, i 19.22 upozorili vozače na obustavu saobraćaja na toj deonici. Na putu Malošište – Klisura, kod Doljevca, nakon tri sata, normalizovan je saobraćaj nakon što je sa kolovoza uklonjen odron.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nakon tri i po sata normalizovan saobraćaj na putevima kod Lebana, izlila se voda na kolovoz – Kod Doljevca odron

Nakon tri i po sata normalizovan saobraćaj na putevima kod Lebana, izlila se voda na kolovoz – Kod Doljevca odron

Rešetka pre 14 minuta
Zbog palog drveće obstavljen saobraćaj na putu Donji Milanovac-Majdanpek preko Omana i kod Boljevca

Zbog palog drveće obstavljen saobraćaj na putu Donji Milanovac-Majdanpek preko Omana i kod Boljevca

Danas pre 2 sata
Putevi Srbije: Kod Lebana voda na kolovozu, kod Doljevca odron

Putevi Srbije: Kod Lebana voda na kolovozu, kod Doljevca odron

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi SrbijeLebane

Društvo, najnovije vesti »

Nakon tri i po sata normalizovan saobraćaj na putevima kod Lebana, izlila se voda na kolovoz – Kod Doljevca odron

Nakon tri i po sata normalizovan saobraćaj na putevima kod Lebana, izlila se voda na kolovoz – Kod Doljevca odron

Rešetka pre 14 minuta
Perica Gunjić: Odluka Vrhovnog suda u slučaju Ćuruvije potvrđuje kolaps pravosuđa

Perica Gunjić: Odluka Vrhovnog suda u slučaju Ćuruvije potvrđuje kolaps pravosuđa

Cenzolovka pre 1 sat
Kod Lebana nakon tri i po sata uspostavljen saobraćaj, normalizovan posle tri sata i kod Doljevca

Kod Lebana nakon tri i po sata uspostavljen saobraćaj, normalizovan posle tri sata i kod Doljevca

Danas pre 1 sat
Vremeplov: Rođen Teodosije Veliki

Vremeplov: Rođen Teodosije Veliki

RTV pre 54 minuta
Da je Tesla živ i da je podržao studente, režim bi ga se odrekao u sekundi

Da je Tesla živ i da je podržao studente, režim bi ga se odrekao u sekundi

Radar pre 1 sat