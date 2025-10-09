Bačulov: Tri sata nas pretresali na Horgošu, rastavili automobil i skinuli gole - kao da sam Al Kaida

Novosadski odbornik i aktivista Miša Bačulov i njegova supruga čekali su više od tri sata na graničnom prelazu Horgoš gde su policija i carinici pregledali automobil kojim se vraćaju u zemlju.

Kako je naveo Miša Bačulov, vozilo je skroz rastavljeno, a on i supruga su pretresani do gole kože. Bačulov je prethodno na mreži X objavio da je dobio nezvanične najave da ga na povratku u zemlju čekaju na granici da mu, kako je naveo, "napakuju hapšenje". "Gole su nas skidali, auto su ceo bukvalno rašrafili. Imaju nalog da nas drže i da sve bukvalno pretresu, izgleda da su dobili instrukcije da nam bude što neprijatnije. I policija i carinici učestvuju u
