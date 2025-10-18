Čadež sa direktorima luka Rijeka i Koper: Zajedno pred EU sa projektom nove železnice do Jadrana

Privredna komora Srbije zajedno sa severno jadranskim lukama Rijeka, Koper i Trst pokrenula je inicijativu ka nadležnim vladama i institucijama EU za ubrzanje modernizacije železničke infrastrukture i otklanjanje svih administrativnih barijera koje koče efikasan transport između Srbije i jadranskih luka.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež sastao se juče sa predsednicima uprava luka Rijeka i Koper, Duškom Grabovcem i Nevenkom Križan. Zajedno su istakli da je trenutak za konkretne korake, jer svaki dalji zastoj u transportu robe ka ovim lukama košta region izgubljenih investicija i usporenog razvoja. "Luke u Rijeci, Kopru i Trstu predstavljaju strateški pravac za privredu Srbije i regiona. Ovo je najkraća i najsavremenija logistička ruta za povezivanje
PKS pokrenula inicijativu za modernizaciju železničke infrastrukture između Srbije i jadranskih luka

PKS pokrenula inicijativu za modernizaciju železničke infrastrukture između Srbije i jadranskih luka

Danas pre 4 sati
