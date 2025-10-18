PKS pokrenula inicijativu za modernizaciju železničke infrastrukture između Srbije i jadranskih luka

Danas pre 6 sati
PKS pokrenula inicijativu za modernizaciju železničke infrastrukture između Srbije i jadranskih luka

Privredna komora Srbije (PKS), zajedno sa severnojadranskim lukama Rijeka, Koper i Trst pokrenula je inicijativu ka nadležnim vladama i institucijama EU za ubrzanje modernizacije železničke infrastrukture i otklanjanje svih administrativnih barijera koje koče efikasan transport između Srbije i jadranskih luka.

Predsednik PKS, Marko Čadež razgovarao je, kako je danas saopšteno, sa predsedicima uprava luka Rijeka i Koper, Duškom Grabovcem i Nevenkom Križan o modernizaciji te infrastrukture jer svaki dalji zastoj u transportu robe ka ovim lukama košta region kroz izgubljene investicije i usporen razvoj. „Luke u Rijeci, Kopru i Trstu predstavljaju strateški pravac za privredu Srbije i regiona. Ovo je najkraća i najsavremenija logistička ruta za povezivanje privreda Zapadnog
EURijekaMarko ČadežPrivredna komora Srbije

