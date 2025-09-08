Smenjen načelnik na Kardiologiji Kliničkog centra Srbije

Prof. dr Arsen Ristić smenjen je sa mesta načelnika Odeljenja za srčanu insuficijenciju i pomoćnika direktora Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, saznaje Nova.rs.

Doktor Ristić je redovni profesor i prodekan za postdiplomsku nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovo je još jedna u nizu smena načelnika i direktora klinika u KCS, koju je sprovela Uprava UKCS, kako saznajemo, u saglasnosti sa direktorom Klinike na kojoj je zaposlen prof. dr Ristić. Razlozi njegove smene još nisu poznati.