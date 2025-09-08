Smenjen načelnik na Kardiologiji Kliničkog centra Srbije

Nedeljnik pre 2 sata
Smenjen načelnik na Kardiologiji Kliničkog centra Srbije

Prof. dr Arsen Ristić smenjen je sa mesta načelnika Odeljenja za srčanu insuficijenciju i pomoćnika direktora Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, saznaje Nova.rs.

Doktor Ristić je redovni profesor i prodekan za postdiplomsku nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovo je još jedna u nizu smena načelnika i direktora klinika u KCS, koju je sprovela Uprava UKCS, kako saznajemo, u saglasnosti sa direktorom Klinike na kojoj je zaposlen prof. dr Ristić. Razlozi njegove smene još nisu poznati.
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Prof. dr Arsen Ristić smenjen sa mesta načelnika na Kardiologiji UKC Srbije

Prof. dr Arsen Ristić smenjen sa mesta načelnika na Kardiologiji UKC Srbije

Blic pre 1 sat
Prof. dr Arsen Ristić smenjen sa čela Odeljenja za srčanu insuficijenciju UKCS

Prof. dr Arsen Ristić smenjen sa čela Odeljenja za srčanu insuficijenciju UKCS

Serbian News Media pre 1 sat
Smenjen načelnik na Kardiologiji Kliničkog centra Srbije Arsen Ristić

Smenjen načelnik na Kardiologiji Kliničkog centra Srbije Arsen Ristić

Radio 021 pre 2 sata
Nova.rs: Smenjen načelnik na Kardiologiji Kliničkog centra Srbije

Nova.rs: Smenjen načelnik na Kardiologiji Kliničkog centra Srbije

N1 Info pre 3 sata
SAZNAJEMO Smenjen načelnik na Kardiologiji Kliničkog centra Srbije

SAZNAJEMO Smenjen načelnik na Kardiologiji Kliničkog centra Srbije

Nova pre 3 sata
Smenjen Arsen Ristić, načelnik na Kardiologiji Kliničkog centra Srbije

Smenjen Arsen Ristić, načelnik na Kardiologiji Kliničkog centra Srbije

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

BLOG: "Indeks je jači od pendreka" - protestna šetnja do Palate pravde, studenti oterali provokatore

BLOG: "Indeks je jači od pendreka" - protestna šetnja do Palate pravde, studenti oterali provokatore

N1 Info pre 21 minuta
Dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici: Intervencija policije istorijski presedan koji ne pamtimo

Dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici: Intervencija policije istorijski presedan koji ne pamtimo

N1 Info pre 11 minuta
Odjekuju gumeni meci i suzavac, ima mnogo mrtvih! Demonstranti pokušali da upadnu u parlament, policija postavila bodljikavu…

Odjekuju gumeni meci i suzavac, ima mnogo mrtvih! Demonstranti pokušali da upadnu u parlament, policija postavila bodljikavu barikadu: Totalni haos na ulicama Nepala zbog zabrane društvenih mreža (foto, video)

Blic pre 1 minut
Protest u Beogradu: Demonstranti prave buku ispred Palate pravde

Protest u Beogradu: Demonstranti prave buku ispred Palate pravde

Blic pre 16 minuta
Počelo suđenje vozaču koji je studentkinju udario autom: Okrivljeni kaže da nije kriv

Počelo suđenje vozaču koji je studentkinju udario autom: Okrivljeni kaže da nije kriv

Nedeljnik pre 21 minuta