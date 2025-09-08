Detalji lančanog sudara na Karaburmi, pet osoba prevezeno u Urgentni centar

U saobraćajnoj nezgodi tri vozila povređeno je pet osoba, nezvanično saznaje N1.

Petoro povređenih je prevezeno u Urgentni centar, rečeno je za N1. Nije poznato koji je stepen povreda u pitanju. Podsetimo, nesreća se dogodila oko 6.30 časova u Višnjičkoj ulici na Karaburmi, a u udesu su učestvovala najmanje tri vozila. Nije poznato kako je došlo do nesreće, a na ovom delu puta stvaraju se i gužve. Na teren je izašla policija, kao i vozilo Parking servisa kako bi sa kolovoza uklonili oštećene automobile. Saobraćaj u Višnjičkoj ulici se odvija