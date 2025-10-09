Auto ubio tinejdžera (17) dok je čekao autobus! Mup otkrio jezive detalje nesreće kod Požarevca: Telo odneli 100 metara dalje…

Pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su B. M. (1941) i N. S. (2002) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv bezbednost javnog saobraćaja.

Danas posle 11 časova na putu kod mesta Crljenac, B. M. je upravljajući vozilom "citroen“ i N. S. upravljajući vozilom "bmv“ su se sudarili, nakon čega je vozilo "bmv" udarilo sedamnaestogodišnjaka koji je stajao na autobuskom stajalištu, nanevši mu smrtonosne povrede. Potom je za sada nepoznato lice odvuklo telo stradalog mladića na udaljenosti od oko stotinak metara od mesta ove saobraćajne nezgode i ostavilo ga pored puta. Osumnjičenima je određeno zadržavanje