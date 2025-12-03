Pokrenut krivični postupak protiv dvojice učesnika nesreće na putu Irig-Ruma. Uzrok nesreće u kojoj je stradalo četvoro meštana Mladenova utvrdiće istraga. Selo zavijeno u crno.

Još uvek se ne zna šta je dovelo do teške saobraćajne nesreće, koja se dogodila u četvrtak rano ujutru između Iriga i Rume, u kojoj su poginule četiri, dok su tri osobe zadobile teške telesne povrede.

Kako „Dnevnik” saznaje, u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi se vodi krivični postupak protiv vozača radne mašine sa valjkom N. V. (49) i vozača kombija D. T. (69), koji se sumnjiče za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Podsetimo, do udesa je došlo 27. novembra oko 6.20 časova, kada je kombi za čijim se volanom nalazio D. T. udario u zadnji deo radne mašine sa valjkom, kojom je upravljao N. V. Na licu mesta poginuli su: Vukosavka Kužić (66), Branka
