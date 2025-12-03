Ovo je peta žrtva teške saobraćajke kod Iriga! Vozač kombija se borio za život skoro nedelju dana, ali nije izdržao! (foto)…

Duško Tuvić (69) peta je žrtva saobraćajne nesreće koja se dogodila 27. novembra na magistralnom putu Ruma-Irig.

Selo Mladenovo ponovo je zavijeno u crno nakon ove vesti čime je broj stradalih u ovoj tragediji, koja se dogodila pre samo nedelju dana, porastao na pet. - Sahrana našeg Duška biće održana danas u 13 časova na groblju u Mladenovu. U selu već danima vlada tišina i neizmerna tuga, a sve meštane je dodatno dotukla vest o još jednom gubitku. Svi kažu da je selo izgubilo dobre, vredne i poštene ljude i da niko ne pamti ovakvu tragediju - kaže za Kurir jedan meštanin