Novo lice Srbije iz Mionice zahteva hitno uvođenje pune javnosti u rad Skupštine

ObjektiVa pre 8 minuta
Saopštenje za javnost Opštinskog odbora stranke Novo lice Srbije iz Mionice prenosimo u celini. “Opštinski odbor Novog lica Srbije u Mionici zahteva hitno uvođenje pune javnosti u rad Skupštine opštine Mionica.

Nakon održanih lokalnih izbora i postignutih rezultata, građanima Mionice je jasno da lista Ujedinjeni za Mionicu – Za lepše lice Mionice uživa najveće pojedinačno poverenje birača, sa 16 odborničkih mandata, dok Srpska napredna stranka ima 15. Ipak, zahvaljujući već ustaljenoj praksi da socijalisti, radikali i ostali odpad večito podržava sile mraka, formirana je veštačka vladajuća većina. Uprkos tome, sa prve konstitutivne sednice Skupštine opštine Mionica
Ključne reči

Srpska napredna strankaIzboriMionica

