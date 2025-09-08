Vozila smrskana, pet osoba povređeno: Novi detalji teške nesreće na Karaburmi

Pet osoba je teško povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6.30 sati na Karaburmi u Višnjičkoj ulici kada je, kako se sumnja, vozilo prešlo u suprotan smer usled čega je došlo do sudara tri vozila.

Tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je naložio vršenje uviđaja, kao i vanredni tehnički pregled vozila koja su učestvovala u nesreći. Podsetimo, teška saobraćajna nesreća se dogodila u 6.40 sati na Karaburmi kada su se sudarila tri automobila, a na lice mesta izašle su ekipe Hitne pomoći i policije. Prema izjavama jednog svedoka koji je u tom trenutku dolazio na posao, video je tri žene kako leže na putu. „Bilo je jezivo, nisam smeo više da gledam.