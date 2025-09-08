Kejn: Očekije nas izazovna utakmica protiv Srbije u specijalnoj atmosferi

RTS pre 1 sat
Kejn: Očekije nas izazovna utakmica protiv Srbije u specijalnoj atmosferi

Kapiten fudbalske reprezentacije Engleske Hari Kejn izjavio je pred utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Srbije da njegovu ekipu očekuje važna i izazovna utakmica u specijalnoj atmosferi.

Fudbaleri Engleske igraće sutra od 20.45 časova protiv Srbije na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu. "Biće izazovno. Igrao sam ovde u Beogradu pre nekoliko godina, imam to iskustvo. Očekujem sutra specijalnu atmosferu u kojoj ćemo igrati, publika neće biti prijateljski nastrojena. Čeka nas važna utakmica u kvalifikacijama, moramo da budemo spremni", rekao je Kejn na konferenciji za medije. On je naveo da reprezentacija Srbije ima dobar tim i dodao da je Nikola
